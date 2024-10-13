Вестник Кавказа

Свежих овощей из Дагестана будет больше

Свежих овощей из Дагестана будет больше
© Фото: пресс-служба правительства Дагестана
Овощи с полей Левашинского района Дагестана будут приходить в магазины свежими – этому поможет новое овощехранилище на 1,5 тыс т, открытое в горном районе республики.

В селе Урма Левашинского района Дагестана заработало новое овощехранилище на 1,5 тыс т продукции местных аграриев, в котором будут соблюдаться все необходимые для хранения нежных плодов условия, сообщает пресс-служба администрации района.

Новый объект построил сельхозкооператив "Махи", а грантом его поддержал Минсельхозпрод региона, передает "АиФ-Дагестан".

Хранилище состоит из восьми отдельных блоков, в каждом из которых в идеальных для этого условиях будут храниться до 221 т капусты, моркови и свеклы.

В церемонии открытия нового хранилища приняли участие глава Левашинского района Мухтар Халалмагомедов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков.

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