Вестник Кавказа

Новый глэмпинг откроется на Ставрополье

Новый глэмпинг откроется на Ставрополье
© Фото: Минтуризма Ставрополья
Еще один глэмпинг заработает в скором времени в Ставропольском крае. Девять домиков появятся в Предгорном районе региона. Строительство ведется в том числе на субсидии в рамках нацпроекта.

Глэмпинг на девять номеров достраивают в Предгорном районе, фото опубликовало Минтуризма Ставрополья.

Новая туристическая локация создается в том числе на средства субсидий. Поддержка при реализации проекта оказывается в рамках нацпроекта.

В общей сложности для туристов будут доступны девять домиков-номеров. Они разместятся на окруженной деревьями территории. Провести время на природе и с комфортом можно будет с начала нового туристического сезона.

По словам главы регионального Минтуризма Андрея Толбатова, в общей сложности за 2023-2024 годы на Ставрополье при поддержке государства появятся 172 номера в глэмпингах.

Глэмпинг – что это такое простыми словами?

Глэмпинги подразумевает отдых на природе, то есть кемпинг, однако не в полевых, а в весьма комфортных (гламурных) условиях. Обычно глэмпинги предоставляют возможность насладиться близостью природы, при этом не претерпевая обычных для походов неудобств.

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