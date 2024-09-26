Новый глэмпинг откроется на Ставрополье

Глэмпинг на девять номеров достраивают в Предгорном районе, фото опубликовало Минтуризма Ставрополья.
Новая туристическая локация создается в том числе на средства субсидий. Поддержка при реализации проекта оказывается в рамках нацпроекта.
В общей сложности для туристов будут доступны девять домиков-номеров. Они разместятся на окруженной деревьями территории. Провести время на природе и с комфортом можно будет с начала нового туристического сезона.
По словам главы регионального Минтуризма Андрея Толбатова, в общей сложности за 2023-2024 годы на Ставрополье при поддержке государства появятся 172 номера в глэмпингах.
Глэмпинг – что это такое простыми словами?
Глэмпинги подразумевает отдых на природе, то есть кемпинг, однако не в полевых, а в весьма комфортных (гламурных) условиях. Обычно глэмпинги предоставляют возможность насладиться близостью природы, при этом не претерпевая обычных для походов неудобств.