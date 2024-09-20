Глэмпинги выходят на пик популярности в России

В России наблюдается бурный рост индустрии глэмпингов, причем взрывными темпами увеличиваются как спрос, так и предложение. О динамике в этой сфере рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Глэмпингов в России становится все больше, параллельно растет и спрос на такой вид отдыха, рассказал замруководителя комиссии РСТ по кемпингам Ростислав Вылегжанин.

Он уточнил, что назвать точное количество глэмпингов в России едва ли возможно, так как официальных данных пока нет – Росстат такую статистику не ведет.

"Но если мы говорим про те объекты, которые сами себя так определяют, то их порядка 700, а вместе с кемпингами – порядка 1000 по России"

– Вылегжанин

Представитель союза уточнил, что всплеск строительства глэмпингов начался после пандемии коронавируса 2020-2021 годов – после отмены ограничений на перемещения и после возрождения туристической индустрии число глэмпингов каждый год удваивалось.

В то же время, подчеркнул замглавы комиссии, такое развитие строительства оправдано, ведь спрос на отдых в глэмпингах неуклонно увеличивается.

Вылегжанин привел данные сервиса "Яндекс.Путешествия", согласно которым глэмпинги в 2024 году стали в пять раз популярнее, чем год назад. Растет и количество соответствующих поисковых запросов: с 2022 года их стало вдвое больше.

Говоря о причинах роста интереса к глэмпингам, эксперт пояснил, что после коронавирусных ограничений во время пандемии фокус внимания туристов сместился с городского на природный туризм. Позже на процесс наложился всплеск интереса к внутреннему туризму.

При этом для инвесторов глэмпинги, как и кемпинги, тоже выгодны, так как такие проекты характеризуются низким инвестиционным порогом и быстрой окупаемостью.

Глэмпинг – что это такое простыми словами?

Глэмпинг – это вариант отдыха на природе, но отдыха "цивилизованного", то есть со всеми удобствами, а также с отельным обслуживанием. Глэмпинг также характеризуется мобильностью и экологичностью.