Вестник Кавказа

Туризм в мире почти оправился после пандемии

Бали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток во всем мире в 2024 году продолжил рост и по итогам первых семи месяцев практически возвратился к показателям, которые достигались до пандемии коронавируса, резко прервавшей все поездки.

Международный туризм, судя по данным первой части текущего года, почти возродился после провала, связанного с пандемией Covid-19, говорится в заявлении Туристической организации ООН.

"За семь месяцев 2024 года объем международного туризма восстановился до 96% к допандемийным показателям благодаря высокому спросу на путешествия в Европе и открытию рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

– UN Tourism

В общей сложности, по данным организации, с января по июль включительно количество путешественников мире составило порядка 790 млн. Этот показатель на 11% больше аналогичного за прошлый год. При этом цифра лишь на 4% меньше, чем в последнем допандемийном, 2019 году.

В организации напомнили, что именно таким и был ее прогноз относительно возрождения международного туризма: в UN Tourism были уверены, что количество прибытий в мире вернется на прежний уровень в 2024 году, хотя ряд рисков, как экономических, так и геополитических, не уйдут с горизонта.

В сообщении также названы факторы позитивной динамики: это развитие авиасообщения и меры по упрощению визовых режимов. Активнее всего развивается туризм на Ближнем Востоке: с января по июль туда прибыли более чем на четверть больше туристов, чем в 2019-м.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН состоится 28 сентября

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН состоится 28 сентября

Новые взрывы в Ливане: пострадали минимум сто человек

Новые взрывы в Ливане: пострадали минимум сто человек

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

На COP29 будет подписано более 60 соглашений

На COP29 будет подписано более 60 соглашений

Азербайджан пригласил Армению принять участие в COP29

Азербайджан пригласил Армению принять участие в COP29

Эрдоган снова призвал изменить структуру ООН

Эрдоган снова призвал изменить структуру ООН

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы