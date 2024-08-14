Туризм в мире почти оправился после пандемии

Туристический поток во всем мире в 2024 году продолжил рост и по итогам первых семи месяцев практически возвратился к показателям, которые достигались до пандемии коронавируса, резко прервавшей все поездки.

Международный туризм, судя по данным первой части текущего года, почти возродился после провала, связанного с пандемией Covid-19, говорится в заявлении Туристической организации ООН.

"За семь месяцев 2024 года объем международного туризма восстановился до 96% к допандемийным показателям благодаря высокому спросу на путешествия в Европе и открытию рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

– UN Tourism

В общей сложности, по данным организации, с января по июль включительно количество путешественников мире составило порядка 790 млн. Этот показатель на 11% больше аналогичного за прошлый год. При этом цифра лишь на 4% меньше, чем в последнем допандемийном, 2019 году.

В организации напомнили, что именно таким и был ее прогноз относительно возрождения международного туризма: в UN Tourism были уверены, что количество прибытий в мире вернется на прежний уровень в 2024 году, хотя ряд рисков, как экономических, так и геополитических, не уйдут с горизонта.

В сообщении также названы факторы позитивной динамики: это развитие авиасообщения и меры по упрощению визовых режимов. Активнее всего развивается туризм на Ближнем Востоке: с января по июль туда прибыли более чем на четверть больше туристов, чем в 2019-м.