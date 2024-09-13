Вестник Кавказа

Доходы Турции от туризма выросли на 55% относительно допандемийных

Доходы Турции от туризма выросли на 55% относительно допандемийных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названы страны мира, который значительнее всего нарастили доходы от туризма по сравнению с допандеймийным 2019 годом. В топе Саудовская Аравия, Таджикистан и Турция.

В 2024 году большинство стран мира, развивающих туризм, восстановили доходы от международного туризма до допандемийного уровня, некоторые - значительно увеличили.

Среди стран, чьи доходы от туризма в 2024 году сильно выше, чем в 2019 году оказались Саудовская Аравия - плюс 207%, Сальвадор - плюс 168%, Албания - плюс 128%, Сербия - плюс 126% и Таджикистан - плюс 85%. Также в десятку стран, резко улучшивших доходность туристической сферы в этом году оказались: Пакистан, Черногория, Северная Македония, Португалия, Турция. Доходы Турции от иностранных путешественников в первом полугодии 2024 года выше на 55%, чем до пандемии.

Несмотря на то, что туриндустрия, в целом, почти восстановилась после пандемии коронавируса, в январе-июле 2024 года мировой зарубежный турпоток остался ниже уровня 2019 года на 4%, отмечается в исследовании "Барометр мирового туризма", проведенном Организацией ООН по туризму (UN Tourism).

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