Вестник Кавказа

Турция отпугивает российских туристов высокими ценами

Турция отпугивает российских туристов высокими ценами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на популярность у россиян отдыха в Турции, нынешние цены на туры вынуждают их выбирать другие направления – проживание в турецких отелях вскоре вырастет еще на 10-15%, предупредили в АТОР.

Отдых в популярных турецких отелях в начале октября вырастет еще на 10-15% по сравнению с сентябрем, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Цены на отдых реально "зашкаливают" – проживание во второй половине октября в турецких отелях "четыре звезды" и бюджетных "пятерках" будет стоить 160-200 тыс рублей, а в классических "пятерках" цены будут доходить до 310 тыс рублей на двоих за 10 ночей с перелетом из Москвы, пишет РИА Новости.

По сравнению с этим ценник на отдых на двоих в четырехзвездных отелях в Сочи в этот же период стартует от 120 тыс рублей, и это - с трехразовым питанием.

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