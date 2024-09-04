Вестник Кавказа

Отдых в Турции в октябре оказался неожиданно дорогим

Отдых в Турции в октябре оказался неожиданно дорогим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году за отдых в Турции в октябре придется заплатить больше, чем в августе или сентябре. Цены растут, несмотря на скорое окончание пляжного сезона в Турции.

Турция оказалась неожиданно дорогой и при этом популярной в октябре 2024 года, передает АТОР.

На первую половину октября туры стоят дороже, чем на август и сентябрь, относящиеся к высокому сезону. Цены отличаются на 3-15%.

Туроператоры отмечают, что несмотря на цены, туры в Турцию раскупают быстро, остается мало билетов и предложений, особенно на начало месяца.

«На 29 сентября - 1 октября, если не привязываться именно к 10 ночам, а выбрать меньше или больше, билеты еще есть, но и их действительно уже немного. Что касается цен на туры в Турцию, то они динамические – мы действительно видим повышенный спрос на отдых в первой половине октября»

– PEGAS Touristik

Стоимость отдыха растет в связи с нехваткой авиабилетов и высоким спросом на размещение в отелях - в Москве и области с 5 по 13 октября намечены школьные каникулы, также в октябре со спадом жары начинаются корпоративные выезды в Турцию.

На путевки с вылетом во второй половине октября можно дождаться скидок, при этом не исключено очередное повышение динамических цен, связанное со школьными каникулами в регионах, они стартуют 26 октября. Также цены могут подняться на фоне сокращения предложения- сезон кончается и многие отели в конце октября закрываются до весны.

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