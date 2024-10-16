Вестник Кавказа

В Азербайджане планируют производить грузовики всемирно известного бренда

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компании MAN Truck&Bus заинтересована в сотрудничестве с властями Азербайджана. В республике могут начать производство техники немецкого бренда.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с генеральным директором компании MAN Truck&Bus  Александром Власкампом, сообщили в пресс-службе главы государства. 

Представитель автогиганта поздравил Ильхама Алиева с проведением в Баку конференции ООН по климату. Лидер Азербайджана отметил, что в республике активно развивается "зеленая" энергетика. 

Стороны также обсудили возможность более интенсивного сотрудничества, учитывая рост экономического потенциала и популярность автотранспорта марки в республике. В частности, будет проработан вопрос об организации производства техники немецкого производителя в Азербайджане. Для этой цели создана рабочая группа.

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