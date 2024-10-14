Борьба с отходами: 8 заводов построят в Узбекистане

Масштабный проект скоро начнут реализовать в Узбекистане: по всей территории страны при участии иностранных инвесторов создадут несколько заводов по сжиганию мусора, где горящие отходы будут превращаться в электроэнергию.

Почти 10 мусоросжигательных заводов будет построено в скором времени в разных областях Узбекистана – проект представили президенту Шавкату Мирзиееву.

Он будет реализован при участии инвесторов из других стран. Они вложатся в строительство восьми заводов по сжиганию мусора, а также заводов по переработке отходов и свалочного газа, которые будут действовать на Ахангаранском полигоне в Ташкентской области.

Общий объем инвестиций составит примерно $1,3 млрд. Заводы появятся в том числе в Андижанской и Ташкентской областях, в Самаркандской и Кашкадарьинской, один завод будет уничтожать мусор из областей Бухарской и Навоийской. Кроме того, отдельное предприятие будет создавать энергию из газа, образующегося на полигоне в Ахангаранском районе (Ташкентская область).

Инвесторами выступят компании из Китая, ОАЭ и Южной Кореи.

На заводах ежегодно будут уничтожать огнем более 4,7 млн т отходов. При горении будет вырабатываться электроэнергия, стоимость которой составит $97 млн. "Электричество из отходов" поможет сэкономить природный газ. Еще один позитивный эффект – серьезное сокращение выбросов парниковых газов, на 2,4 млн т.

На сегодняшний день в Узбекистане ежегодно возникает 14 млн т отходов. На переработку отправляются максимум 5% от этого количества. Более того, такое количество мусора выделяет 7 млн т парниковых газов. Еще свалки "производят" 43 тыс т ядовитых фильтратов. Все эти вещества отравляют воду и воздух.