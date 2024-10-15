Вестник Кавказа

Дагестан получил более 8 млрд рублей на утилизацию отходов

Дагестан получил более 8 млрд рублей на утилизацию отходов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане создают современную систему утилизации твердых бытовых отходов. На реализацию проекта потратят более 8 млрд бюджетных средств.

В Дагестане строятся три мусоросортировочных комплекса и полигон твердых бытовых отходов. Проект реализуется за счет средств федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минприроды республики. 

Комплексы смогут обрабатывать почти миллион тонн мусора отходов в год. Полигон рассчитан на более чем полмиллиона тонн отходов. 

Сообщается, что готовность объектов составляет более 60%. На их строительство направлено более 8 млрд рублей.

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