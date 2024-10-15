Дагестан получил более 8 млрд рублей на утилизацию отходов

В Дагестане создают современную систему утилизации твердых бытовых отходов. На реализацию проекта потратят более 8 млрд бюджетных средств.

В Дагестане строятся три мусоросортировочных комплекса и полигон твердых бытовых отходов. Проект реализуется за счет средств федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

Комплексы смогут обрабатывать почти миллион тонн мусора отходов в год. Полигон рассчитан на более чем полмиллиона тонн отходов.

Сообщается, что готовность объектов составляет более 60%. На их строительство направлено более 8 млрд рублей.