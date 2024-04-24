Инфляция замедлилась в Дагестане

В Дагестане снизилась инфляция. На это повлияло замедление роста цен на некоторые товары. В сентябре подешевело дизельное топливо.

Отделение Южного ГУ российского Центробанка по Дагестану сообщило о снижении годовой инфляции в республике в сентябре до 10,7%. В августе она составляла 12,1%.

При этом данные показатели оказались выше, чем в среднем по Северному Кавказу (9,36%) и в целом по России (8,63%).

Отмечается, что на снижении сказалось замедление роста цен на мясо, курицу, овощи и фрукты. Помимо этого, в регионе упала стоимость дизельного топлива.