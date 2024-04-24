Вестник Кавказа

Инфляция замедлилась в Дагестане

Инфляция замедлилась в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане снизилась инфляция. На это повлияло замедление роста цен на некоторые товары. В сентябре подешевело дизельное топливо.

Отделение Южного ГУ российского Центробанка по Дагестану сообщило о снижении годовой инфляции в республике в сентябре до 10,7%. В августе она составляла 12,1%.

При этом данные показатели оказались выше, чем в среднем по Северному Кавказу (9,36%) и в целом по России (8,63%).

Отмечается, что на снижении сказалось замедление роста цен на мясо, курицу, овощи и фрукты. Помимо этого, в регионе упала стоимость дизельного топлива.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рост стоимости бензина замедлился в Ставропольском крае

Рост стоимости бензина замедлился в Ставропольском крае

Замедление инфляции до 43% ожидают в Турции

Замедление инфляции до 43% ожидают в Турции

Инфляция в Грузии снизилась в сентябре

Инфляция в Грузии снизилась в сентябре

Продукты впервые за год подорожали в Армении

Продукты впервые за год подорожали в Армении

Турция пугает туристов своими ценами

Турция пугает туристов своими ценами

Поднять ключевую ставку выше 50% может ЦБ Турции

Поднять ключевую ставку выше 50% может ЦБ Турции

В Грузии растут цены на продукты

В Грузии растут цены на продукты

В Турции сохранили учетную ставку на уровне 50%

В Турции сохранили учетную ставку на уровне 50%

Эрдоган рассказал, когда снизится инфляция в Турции

Эрдоган рассказал, когда снизится инфляция в Турции

Казахстанский премьер призвал сдержать инфляцию

Казахстанский премьер призвал сдержать инфляцию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы