Вестник Кавказа

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан
© Фото: сайт саммита БРИКС 2024 в Казани
Руководители стран БРИКС находятся в Казани. Первым в Татарстан прилетел премьер Индии. Центральное телевидение Китая сообщило о приезде Си Цзиньпина.

Руководители Китая, ЮАР и Индии прибыли в Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС. Мероприятие в столице Татарстана стартует сегодня и продлится до 24 октября.

Первым в Казань прилетел индийский премьер Нарендра Моди, в аэропорту его встретили раис республики Рустам Минниханов и другие высокопоставленные лица.

Отмечается, что сегодня у Моди состоится встреча с президентом Владимиром Путиным. Это его второй приезд в Россию в этом году. Летом он совершал визит в Москву.

Затем в Татарстане приземлился самолет с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. Его также встретил глава региона. Минниханов угостил руководителя Южной Африки татарским чак-чаком.

Следующим в Казань прилетел Си Цзиньпин, сообщило Центральное телевидение Китая. В беседе с Миннихановым китайский лидер высоко оценил работу в подготовке саммита в столице Татарстана.

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