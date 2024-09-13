Лидеры стран БРИКС прибыли в Татарстан

Руководители стран БРИКС находятся в Казани. Первым в Татарстан прилетел премьер Индии. Центральное телевидение Китая сообщило о приезде Си Цзиньпина.

Руководители Китая, ЮАР и Индии прибыли в Казань для участия в саммите глав государств-членов БРИКС. Мероприятие в столице Татарстана стартует сегодня и продлится до 24 октября.

Первым в Казань прилетел индийский премьер Нарендра Моди, в аэропорту его встретили раис республики Рустам Минниханов и другие высокопоставленные лица.

Отмечается, что сегодня у Моди состоится встреча с президентом Владимиром Путиным. Это его второй приезд в Россию в этом году. Летом он совершал визит в Москву.

Затем в Татарстане приземлился самолет с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. Его также встретил глава региона. Минниханов угостил руководителя Южной Африки татарским чак-чаком.

Следующим в Казань прилетел Си Цзиньпин, сообщило Центральное телевидение Китая. В беседе с Миннихановым китайский лидер высоко оценил работу в подготовке саммита в столице Татарстана.