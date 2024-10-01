Дагестанская певица пострадала в тройном ДТП под Ростовом

Популярная дагестанская певица Хава Газахова пострадала в ДТП в Ростовской области – она возвращалась со свадьбы, на которой выступала, когда машина, которой управлял ее брат, попала в тройное ДТП.

Под Ростовом-на-Дону в ДТП попала популярная дагестанская певица Хава Газахова, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Певица возвращалась в Дагестан со свадьбы, на которой она выступала в качестве приглашенного артиста. Отработав концертную программу, гости засобирались домой, однако попали в аварию с тремя машинами, причем за рулем автомобиля был ее брат.

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В аварии пострадали оба – и певица, и ее брат: после ЧП Хава вышла из машины, передала очевидцам телефон родных и упала, потеряв сознание.

Обоих пострадавших госпитализировали с травмами головы – помимо этого, у брата певицы оказались сломаны ребра, врачи быстро привели поп-диву в сознание.