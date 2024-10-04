Вестник Кавказа

В Дубае построят небоскреб-иглу

Джумейра Лейк Тауэрс
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вскоре столица эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах получит еще одно уникальное здание – небоскреб высотой в 380 метров построят по проекту испанской архитектурной студии.

В скором времени в центре Дубая (ОАЭ) будет построено еще одно уникальное здание – его высота составит 380 м, однако его уникальность в том, что ширина здания составит всего 22,5 м, пишет naked-science.

Спроектировала уникальный небоскреб испанская архитектурная студия RCR Arquitectes, называться он будет Muraba Veil. Всего в здании будет 73 этажа, на которых разместят 131 квартиру – к услугам жителей башни-иглы будут спа-салон, ресторан, художественная галерея, конференц-залы и кинотеатр.

Как полагают проектировщики, такое "узкое" здание станет еще одним центром притяжения туристов, хотя самым "тонким" небоскребом в мире оно все равно не станет: этот титул по праву принадлежит нью-йоркской башне "Стейнвэй" (Steinway Tower), ширина основания меньше 18 м.

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