Вестник Кавказа

Отдых в ОАЭ: россиян не напугала Третья ливанская война

Дубай
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы не отменяют планов по отдыху в ОАЭ на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке. Росавиация на месяц ввела ограничения на полеты над Ираном, Ираком и Израилем.

Несмотря на ситуацию в ближневосточном регионе, туристы в России не меняют планов относительно отдыха в ОАЭ, поделились в АТОР.

«На данный момент аннуляций по забронированным турам в ОАЭ у нас нет. Обращаются туристы с вопросами по поводу задержек или переноса рейсов»

– туроператор «Русский Экспресс»

Другие компании также сообщают, что вопросы возникают скорее по перевозке, чем по возможности отказа от тура.

Для авиакомпания на месяц введены ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля - полеты можно совершать в установленном временном коридоре в дневные часы. Из-за этого некоторые перевозчики меняют расписание рейсов в Дубай и Абу-Даби, а также готовят альтернативные обходные маршруты.

«Сейчас сложно прогнозировать, повысится ли стоимость перевозки на те или иные направления в связи с облетом. Это будет зависеть от того, насколько увеличится время в полете. Ожидаем информацию от авиакомпаний»

– «Русский Экспресс»

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
725 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рейсы в Дубай из России удлинятся из-за обхода Ирана

Рейсы в Дубай из России удлинятся из-за обхода Ирана

Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы в Дубай на сегодня

Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы в Дубай на сегодня

Самару и Шарджу снова связали прямые рейсы Air Arabia

Самару и Шарджу снова связали прямые рейсы Air Arabia

S7 вернула в расписание рейс Москва - Дубай

S7 вернула в расписание рейс Москва - Дубай

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

На море в начале октября дешевле всего можно отдохнуть в Абхазии

Лоукостер Air Arabia свяжет Москву и Рас-эль-Хайму

Лоукостер Air Arabia свяжет Москву и Рас-эль-Хайму

Иран предложил связать электросети России, Саудовской Аравии и ОАЭ

Иран предложил связать электросети России, Саудовской Аравии и ОАЭ

Flydubai сохранит рейсы Сочи - Дубай для двустороннего туризма

Flydubai сохранит рейсы Сочи - Дубай для двустороннего туризма

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Отдых в Абхазии подешевел – Росстат

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы