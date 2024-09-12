Отдых в ОАЭ: россиян не напугала Третья ливанская война

Российские туристы не отменяют планов по отдыху в ОАЭ на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке. Росавиация на месяц ввела ограничения на полеты над Ираном, Ираком и Израилем.

Несмотря на ситуацию в ближневосточном регионе, туристы в России не меняют планов относительно отдыха в ОАЭ, поделились в АТОР.

«На данный момент аннуляций по забронированным турам в ОАЭ у нас нет. Обращаются туристы с вопросами по поводу задержек или переноса рейсов»

– туроператор «Русский Экспресс»

Другие компании также сообщают, что вопросы возникают скорее по перевозке, чем по возможности отказа от тура.

Для авиакомпания на месяц введены ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля - полеты можно совершать в установленном временном коридоре в дневные часы. Из-за этого некоторые перевозчики меняют расписание рейсов в Дубай и Абу-Даби, а также готовят альтернативные обходные маршруты.

«Сейчас сложно прогнозировать, повысится ли стоимость перевозки на те или иные направления в связи с облетом. Это будет зависеть от того, насколько увеличится время в полете. Ожидаем информацию от авиакомпаний»

– «Русский Экспресс»