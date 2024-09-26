Вестник Кавказа

Рейсы в Дубай из России удлинятся из-за обхода Ирана

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские авиакомпании готовят альтернативные маршруты для перевозки пассажиров в Эмираты. В связи с закрытием неба над Ираном, самолеты полетят через другие страны, время в пути увеличится.

Авиаперевозчики ищут выход с выполнением рейсов в страны Ближнего Востока, в частности в ОАЭ, любимые туристами.

На фоне закрытия воздушного пространства Ирана, компания "Россия" изменила маршрут рейсов. Самолеты полетят в Дубай с дозаправкой в Египте.

"Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681 за 2 октября с вылетом в 1:00 мск на самолете Superjet 100 будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте, аэропорт Хургада"

– компания

Рейс из Петербурга FV6909 полетит через небо Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Перевозчик "Уральские авиалинии" также меняет маршруты и планирует дозаправку в Таджикистане.

"В связи с рекомендацией Росавиации ряд рейсов будут задержаны и выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман"

– сообщение компании

Время в пути из Екатеринбурга в Дубай возрастет на 1 час 20 минут, из Москвы - на 2,5 часа.

Ранее стало известно, что на среду "Аэрофлот" отменил рейсы в Эмираты из Москвы.

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