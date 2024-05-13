Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы в Дубай на сегодня

Воздушное пространство Ирана закрыто, также авиакомпаниям рекомендовано не совершать полеты в Израиль. На фоне этого на сегодня российские перевозчики массово задерживают рейсы в ОАЭ.

Вечером 1 октября Росавиация выпустила для авиакомпаний рекомендацию воздержаться от выполнения рейсов в аэропорты Израиля, Ирана, а также Ирака. Сегодня десятки рейсов задерживаются, некоторые отменены.

Компания "Победа" объявила о задержке шести авиарейсов из Москвы в Дубай и Абу-Даби и обратно на 2 октября. Предварительно задержка составит три часа.

Компания "Уральские авиалинии" задерживает сегодня четыре рейса в ОАЭ з разных городов России.

"Рейсы задержаны: U6 737 Екатеринбург - Дубай до 14:00, U6 738 Дубай - Екатеринбург до 20:10, U6 797 Домодедово - Дубай до 12:00 мск, U6 798 Дубай - Домодедово до 20:15"

– перевозчик

Компания "Аэрофлот" на 2 октября отменила международный рейс SU524/525 из Москвы в Дубай и обратно. Пассажиры смогут вылететь следующим ближайшим рейсом перевозчика.

Компания S7 вернула в Домодедово самолет, направлявшийся в Дубай.

"В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств рейс S7 3773 по маршруту Москва (Домодедово) – Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) возвращается в аэропорт вылета"

– авиакомпания

Компании Red Wings вернула в Сочи самолет, летевший в Тель-Авив. Воздушное судно прибыло в аэропорт вылета после вынужденной посадки в Шарм-эш-Шейхе в Египте.