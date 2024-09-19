В Иране остановили внутреннее и внешнее авиасообщение

Иран на неопределенное время запретил самолетам летать над своей территорией. Такое решение было принято из-за ракетной атаки по Израилю.

В Иране ввели временный запрет на все внутренние и внешние авиарейсы из-за ракетных ударов, совершаемых Корпусом стражей исламской революции по Израилю. Об этом рассказали в тегеранском аэропорту.

Там отметили, что авиасообщение возобновится после того, как будет получено разрешение на это.

В аэропорту также поведали, что запрет на рейсы распространяется на все города Исламской Республики.