Россияне стали брать меньшие займы на отпуска

Исследование показало, что займы на отпуск - распространенное явление среди россиян. При этом с прошлого года размер таких займов стал немного ниже.

Займы россиян на поездки и отпуска с прошлого года стали меньше на 4,6%, при этом другие категории займов увеличилась с 2023 года, показало исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

"Максимальная сумма займов за последние 9 месяцев зафиксирована для займов на поездки, путешествия и отпуск. В среднем на эти цели россияне брали 13 900 рублей. Вместе с тем, по сравнению с тем же периодом прошлого года размер среднего займа в этой категории снизился на 4,6% – ранее он составлял 14 563 рубля"

– исследование

Аналитики отметили, что займы на отдых остаются одними из самых крупных, при этом займы на другие цели в 2024 году растут (10-12%), а на отпуска - немного снизились.

На что граждане занимают средства в финансовых организациях? В этом году более 37% заемщиков взяли средства на бытовые нужды, это самая популярная причина займов. В топ-10 вошли также займы на ремонт, крупные покупки, содержание автомобиля, поездки и отпуска, здравоохранение, передает РИА Новости.