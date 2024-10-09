Цены на "все включено" падают в Турции в ноябре

Отдых по излюбленной россиянами системе "все включено" и "ультра все включено" в Турции продолжает дешеветь. В ноябре туры в Анталью могут стоить на 15-30% меньше, чем в середине октября.

Снижение цен на пакетные туры в пляжные отели Антальи с вылетом из Москвы в последнем осеннем месяце составит 15-30%, если сравнивать с уровнем середины текущего месяца, сообщает АТОР.

По данным экспертов ассоциации, к концу ноября отдых обойдется в еще меньшую сумму, при этом чем дороже отель, тем активнее он снижает цены.

В первой половине ноября, когда погода в целом позволяет бронировать отель без подогреваемого бассейна, понижение цен относительно середины октября на "все включено" составляет от 15 до 30%.

Цены на туры на десять ночей на двоих в отели 3 и 4 "звезды" с системой "все включено" с вылетом из Москвы в первый день ноября начинаются от 120-135 тыс рублей на двоих (перелет и трансфер включены). Аналогичный отдых в отелях 5* стартует по цене от 150 или даже 170 тыс рублей.

Чуть позже, в середине ноября цены падают еще на 10%. Купить тур в отели 3* и 4* "все включено" можно за 110-130 тыс. Бюджетный пятизвездочный отель с перелетом будет стоить от 135-155 тыс.

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С этого времени растет спрос на отели с бассейнами с подогревом и повышенным комфортом. Параллельно люксовые отели Турции опускают цены на 20-30%, так что на отдыхе можно будет сэкономить десятки или даже сотни тысяч рублей).

Важно, что в начале ноября в Анталье цены все на "все включено" с подогреваемыми бассейнами сравнительно высоки, так как велик спрос: в России школьники уходят на каникулы, отмечаются ноябрьские праздники. Иногда в этот период возникают сложности с поиском номера.

Что касается цен, то тур на двоих на 10 ночей "все включено" на двоих в "средних" 5* стартует от 167 и достигает 230 тыс рублей, в отелях 5 звезд "выше среднего"обойдется в 250-290 тыс рублей.

При аналогичных условиях желающим отдохнуть в отелях 5* Deluxe придется отдать от 300 тыс рублей, "тяжелый люкс" обойдется в 530-740 тыс рублей ("ультра все включено").

Во второй половине месяца средние отели 5* с теплыми бассейнами сокращают цены на 9-15% относительно начала месяца. Однако активнее всего дешевеют люкс и "тяжелый люкс" – там скидки достигают 32%.

Очевидно, что в конце осени и начале зимы цены на отдых в Анталье сокращаются на 5-15% относительно середины ноября и на 20-30% по сравнению с его началом.