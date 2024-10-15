Регистрация наблюдателей за парламентскими выборами завершилась в Грузии

Считанные дни остались до очередных выборов в парламент Грузии. Наблюдать за ними будут свыше 100 местных организаций.

В Грузии подошел к концу срок регистрации местных организаций для наблюдения за выборами в парламент.

Согласно данным Центризбиркома республики, наблюдать за ближайшими выборами будут 102 организации.

Рекорд по число местных наблюдателей был зафиксирован на прошлых выборах, состоявшихся в 2020 году. Тогда регистрацию прошли 120 организаций.

Напомним, выборы в Грузии пройдут в ближайшую субботу, 26 октября. Для прохода в парламент партиям необходимо будет преодолеть 5%-ный барьер.