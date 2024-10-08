Наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет рекордное число организаций

Выборы в парламент Грузии пройдут через 11 дней. Наблюдать за ними будут свыше 60 международных организаций.

В Грузии для наблюдения за выборами в парламент прошли регистрацию 64 международные организации. Об этом информирует ЦИК республики.

В ЦИК отметили, что это больше чем на других выборах, проводимых с 2008 года. В 2008 году за выборами наблюдали 62 организации, в 2012 – 61, в 2016 – 55, в 2020 – 48.

После того, как завершится подача заявок, ЦИК обнародует число наблюдателей от каждой организации.

Напомним, выборы в парламент республики состоятся через 11 дней.