Часть соцобъектов и жилых домов Симферополя остались без тепла

Коммунальная авария сегодня оставила без тепла жителей свыше 100 домов столицы Крыма, под отключение попали не только дома горожан, но и ряд социальных объектов, в том числе детские сады и школы.

Сегодня вечером часть Симферополя осталась без отопления из-за коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

"Две школы, девять садиков и 101 жилой дом как минимум до завтра остались без отопления в Симферополе из-за лопнувшей трубы на 1 Конной Армии"

- Telegram-канал

Точная причина аварии не указывается, однако судя по времени на ее устранение, коммунальщики пообещали ликвидировать ее последствия не позднее среды, авария довольно серьезная.

В то же время по прогнозу синоптиков температура воздуха ночью в Симферополе опустится до +5, предупреждает "Mash на волне".