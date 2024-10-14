Тепло вернется в Крым - когда начнется потепление?

Волну холода в Крыму сменит потепление. К середине рабочей недели воздух будет прогреваться до 18 градусов, выглянет солнце.
Солнце и тепло вскоре снова порадуют жителей и гостей Крыма, считают синоптики.
Ранее Крым находился во власти арктического холода, непогода сопровождалась осадками и сильным ветром.
«На следующей неделе с понедельника 21 октября до пятницы 25 октября антициклон обеспечит сухую солнечную погоду: северо-восточный ветер ослабеет до 7-12 метров в секунду. Дневные температуры воздуха повысятся до плюс 13-18»
– Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
В настоящее время вода в море теплее, чем воздух, она держит 19-22 градуса, хотя официально купальный сезон уже закрыт.