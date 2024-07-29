Вестник Кавказа

Полицейские задержали предполагаемых взломщиков банкомата

Полицейские задержали предполагаемых взломщиков банкомата
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карачаево-черкесские правоохранители задержали двоих подельников, которые предположительно взломали банкомат в ауле Кумыш и похитили из него почти 4 миллиона рублей.

Полицейским удалось обнаружить и задержать жителей Ставропольского края и Воронежской области, которых подозревают во взломе банкомата и краже из него более 3,6 млн рублей, сообщает МВД по Карачаево-Черкесии (КЧР).

Как полагает следствие, под покровом ночи злоумышленники отжали дверь и проникли в магазин в ауле Кумыш в КЧР, в котором находился банкомат: "болгаркой" они вскрыли его, похитили всю наличность и уехали на Ставрополье: из банкомата тогда пропали более 3,6 млн рублей, передает "Интерфакс".

Задержали их правоохранители в Ставропольском крае, где подельники и прогуливали награбленное - на момент задержания фигуранты успели потратить все похищенные деньги, сообщили в МВД региона.

Сейчас подозреваемые арестованы, в отношении них расследуется уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".

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