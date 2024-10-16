Гора в Дагестана получила название в честь ученого-географа

Безымянной горе в Дагестане дали имя в честь известного отечественного исследователя Владимира Петрасова.
Одна из безымянных гор в Дагестане получила название "Петрасова". Название дано по фамилии ученого Владимира Петрасова, сообщается в распоряжении правительства.
Высота горы составляет 3597 метров над уровнем моря. Вершина является частью хребта Кечода.
Ученый-географ Владимир Петрасов внес большой вклад в изучение горной местности Дагестана. Специализацией исследователя были лавины и сели, Петрасов также принял деятельное участие в защите поселений в Дагестане от селевых потоков. Проработал 65 лет на географическом факультете МГУ.