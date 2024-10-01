Вестник Кавказа

Свои посты в правительстве Крыма сохранили министры образования и экологии

Свои посты в правительстве Крыма сохранили министры образования и экологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Крыма Сергей Аксенов своими указами оставил на своих постах двух министров Крыма – главу Минобразования Валентину Лаврик и главу Минэкологии Ольгу Славгородскую.

Глава Крыма Сергей Аксенов после сложения полномочий предыдущего состава правительства Крыма переназначил на свои посты двух женщин-министров, сообщает сайт регионального правительства.

"Назначить Лаврик Валентину Васильевну на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе - министра образования, науки и молодежи Республики Крым"

- указ главы Крыма Сергея Аксенова

Таким же указом на пост министра экологии и природных ресурсов - главного государственного инспектора Республики Крым Сергеем Аксеновым назначена и Ольга Славгородская, передает "Интерфакс".

Напомним, Лаврик возглавляет Минобразования Крыма с декабря 2019 года, Славгородская руководит Минэкологии с октября 2021 года.

Сейчас в новом составе правительства Крыма утверждены премьер-министр, восемь вице-премьеров, а также 14 из 20 министров.

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