Свои посты в правительстве Крыма сохранили министры образования и экологии

Глава Крыма Сергей Аксенов после сложения полномочий предыдущего состава правительства Крыма переназначил на свои посты двух женщин-министров, сообщает сайт регионального правительства.
"Назначить Лаврик Валентину Васильевну на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе - министра образования, науки и молодежи Республики Крым"
- указ главы Крыма Сергея Аксенова
Таким же указом на пост министра экологии и природных ресурсов - главного государственного инспектора Республики Крым Сергеем Аксеновым назначена и Ольга Славгородская, передает "Интерфакс".
Напомним, Лаврик возглавляет Минобразования Крыма с декабря 2019 года, Славгородская руководит Минэкологии с октября 2021 года.
Сейчас в новом составе правительства Крыма утверждены премьер-министр, восемь вице-премьеров, а также 14 из 20 министров.