Константин Михайлов остался на посту министра Республики Крым

Министр Совмина Крыма Константин Михайлов сохранил свой пост в новом правительстве республики, указ о его переназначении сегодня подписал глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня своим указом вновь назначил Константина Михайлова на должность министра Совмина республики, написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

"Подписал указ о назначении Константина Алеонардовича Михайлова на должность министра Республики Крым. Документ доступен на портале Правительства РК"

- Сергей Аксенов

Также Аксенов пожелал министру успехов в работе на благо Крыма.

Напомним, Михайлов сохранил свой пост в новом составе правительства республики, оставаясь министром Совмина с момента его создания в марте 2020 года.

До этого с 2014 года он занимал пост первого заместителя руководителя аппарата Совмина Крыма - начальника главного управления по обеспечению деятельности главы республики.

Сейчас в новом правительстве республики после сложения полномочий его старым составом в связи с переизбранием главы республики утверждены премьер-министр, все семь вице-премьеров, а также половина, 10 из 20 министров.