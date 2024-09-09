Константин Михайлов остался на посту министра Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня своим указом вновь назначил Константина Михайлова на должность министра Совмина республики, написал глава Крыма в своем Telegram-канале.
"Подписал указ о назначении Константина Алеонардовича Михайлова на должность министра Республики Крым. Документ доступен на портале Правительства РК"
- Сергей Аксенов
Также Аксенов пожелал министру успехов в работе на благо Крыма.
Напомним, Михайлов сохранил свой пост в новом составе правительства республики, оставаясь министром Совмина с момента его создания в марте 2020 года.
До этого с 2014 года он занимал пост первого заместителя руководителя аппарата Совмина Крыма - начальника главного управления по обеспечению деятельности главы республики.
Сейчас в новом правительстве республики после сложения полномочий его старым составом в связи с переизбранием главы республики утверждены премьер-министр, все семь вице-премьеров, а также половина, 10 из 20 министров.