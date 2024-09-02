Главой Минспорта Крыма осталась Ольга Торубарова

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом оставил на посту министра спорта республики Ольгу Торубарову – об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Республике Крым новое назначение, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
"Подписал указ о назначении Ольги Александровны Торубаровой на пост министра спорта Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК"
- Сергей Аксенов
Назначение для Торубаровой вполне ожидаемое – она возглавляет министерство с 2019 года, умело руководя вверенным ей коллективом сотрудников и прекрасно справляясь со своими обязанностями.
Глава Крыма также пожелал Ольге Торубаровой дальнейших успехов в ее работе.