Главой Минспорта Крыма осталась Ольга Торубарова

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом оставил на посту министра спорта республики Ольгу Торубарову – об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Республике Крым новое назначение, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Подписал указ о назначении Ольги Александровны Торубаровой на пост министра спорта Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК"

- Сергей Аксенов

Назначение для Торубаровой вполне ожидаемое – она возглавляет министерство с 2019 года, умело руководя вверенным ей коллективом сотрудников и прекрасно справляясь со своими обязанностями.

Глава Крыма также пожелал Ольге Торубаровой дальнейших успехов в ее работе.