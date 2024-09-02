Вестник Кавказа

Главой Минспорта Крыма осталась Ольга Торубарова

Главой Минспорта Крыма осталась Ольга Торубарова
© Фото: правительство Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом оставил на посту министра спорта республики Ольгу Торубарову – об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Республике Крым новое назначение, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Подписал указ о назначении Ольги Александровны Торубаровой на пост министра спорта Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК"

- Сергей Аксенов

Назначение для Торубаровой вполне ожидаемое – она возглавляет министерство с 2019 года, умело руководя вверенным ей коллективом сотрудников и прекрасно справляясь со своими обязанностями.

Глава Крыма также пожелал Ольге Торубаровой дальнейших успехов в ее работе.

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