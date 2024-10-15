«Грузинская мечта» устроит предвыборную акцию в Тбилиси

За три дня до парламентских выборов «Грузинская мечта» решила организовать митинг на площади Свободы в Тбилиси. Из-за нее движение в центре города будет ограничено.

Партия власти «Грузинская мечта» проведет последнюю перед выборами акцию в Тбилиси. Мероприятие пройдет 23 октября на площади Свободы и прилегающей к ней улицах в 19:00 (18:00 по мск), передали в пресс-службе "Мечты".

Из-за нее будут перекрыты несколько центральных улиц. Ограничения коснутся проспекта Руставели и других прилегающих улиц к площади Свободы.

Отметим, что ранее митинг в поддержку евроинтеграции провела оппозиция. Протестующие расположились также на площади Свободы.

Парламентские выборы в Грузии

Выборы в парламент пройдут 26 октября, в субботу. Из-за этого правительство сделало 25 октября нерабочим днем. Свое решение они обосновали опасением ЦИК, что в пятницу школы не успеют переоборудовать в избирательный участок.