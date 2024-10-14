Митинг в поддержку евроинтеграции состоялся в Тбилиси

За неделю до выборов в центре грузинской столицы прошел митинг оппозиции. Его участники выступают против текущей политики властей и за интеграцию в ЕС.

Вечером 20 октября в Тбилиси состоялся марш "Грузия выбирает Евросоюз", организованный оппозицией.

Несколько тысяч человек собрались в разных локациях города в районе 17:00 по местному времени (16:00 мск) и выдвинулись на площадь Свободы, где в 19:00 (18:00 мск) начался митинг. Его участники выступили за интеграцию в Евросоюз и против нынешней политики "Грузинский мечты", которая, по их мнению, препятствует этому процессу своими действиями.

Люди, собравшиеся в центре столицы, принесли с собой флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Кроме того, у некоторых из демонстрантов были флаги с требованием освободить бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

В сегодняшней акции приняли участие оппозиционные лидеры, члены неправительственных организаций и представители гражданского сектора. Поддержать участников митинга, в частности, пришла президент страны Саломе Зурабишвили.

Автомобильное движение по улицам, где проходило шествие, временно было парализовано. Участников сопровождали сотрудники правоохранительных.

Напомним, в следующую субботы в стране пройдут очередные выборы в парламент.