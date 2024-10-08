В ЕС могут полностью прекратить финансирование Грузии – посол

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский предупредил Тбилиси о прекращении европейского финансирования при сохранении текущей политики.

Европейский союз перестанет финансово поддерживать Грузию, если страна будет и впредь придерживаться текущего политического курса, сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский грузинским СМИ.

"Грузия уже потеряла помощь ЕС на сумму 121 млн евро, и это касается только текущих программ помощи. Если траектория движения правительства не изменится, к сожалению, Грузия будет терять все больше и больше"

– Павел Герчинский

По словам Герчинского, выборы в парламент Грузии будут иметь решающее значение. ЕС откажется от любой финансовой поддержки страны, если избиратели предпочтут альтернативу евроинтеграции.

Отметим, что Европарламент принял резолюцию, которая призывает власти Грузии отменить законы об иноагентах и защите семейных ценностей. Также документ требует присоединиться к антироссийским санкциям.

Напомним, что выборы в грузинский парламент пройдут 26 октября.