Вестник Кавказа

Сколько мигрантов поймали на Ставрополье с начала 2024 года?

Сколько мигрантов поймали на Ставрополье с начала 2024 года?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье с начала года поймали почти 500 мигрантов. Большинство — выходцы из стран Средней Азии. Всех нелегалов выдворили из России.

С начала текущего года приставы Ставрополья выгнали за пределы России порядка 500 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба краевого ГУ ФССП.

Большая часть пойманных иностранцев оказались гражданами Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. При этом есть выходцы из Вьетнама и Ганы.

Отмечается, что приставы выдворили всех задержанных за пределы страны. Из запрещено посещать Россию в течение пяти лет.

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