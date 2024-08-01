Кабардино-Балкария готовит десяток новых научных туристических маршрутов

В скором времени в Кабардино-Балкарии появится как минимум 10 научно-популярных туристических маршрутов для молодежи, которые готовит для путешественников КБГУ имени Бербекова.

В Кабардино-Балкарии откроется как минимум десяток научно-популярных маршрутов для молодежи – их готовит государственный университет им. Х.М. Бербекова, чтобы привлечь молодежь региона в сферу науки и разработок через туризм, сообщает пресс-служба вуза.

Вскоре один из таких маршрутов к Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в кабардино-балкарском Приэльбрусье примет первых молодых туристов, сообщает "Интерфакс"

Им предстоит исследовать и изучить комплекс подземных сооружений в толще горы Андырчи длиной около 4 км, и комплекс наземных лабораторий обсерватории – одной из двух самых крупных в мире, занимающихся исследованиями на стыке фундаментальной физики, астрофизики и геофизики. Вторая находится в итальянском Гран-Сассо.

Это – далеко не единственный туристический маршрут, входящий в сеть научно-популярных туристических маршрутов, разработанных Институтом менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ в Пятигорском филиале СКФУ.