Кабардино-Балкария готовится к наплыву студентов

Республиканский кампус среднего профессионального образования в Кабардино-Балкарии откроет новую образовательную площадку на 5 тыс мест.

В Кабардино-Балкарии в ближайшие годы планируется создание современного республиканского кампуса среднего профессионального образования, который будет рассчитан на 5 тыс студентов.

«Планируем создать под единой крышей крупный кампус по направлению специального профессионального образования. <...> Планируем в ближайшие два года данный вопрос довести до логического завершения. Предполагаем, что в этом кампусе будут учиться порядка 5 тыс. ребят»

– глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

По его словам, открытие республиканского кампуса с таким значительным количеством учебных мест позволит значительно увеличить доступность среднего профессионального образования для молодежи Кабардино-Балкарии.

Такой кампус даст возможность выпускникам школ выбирать из более широкого спектра образовательных программ, специальностей и профессий, что в свою очередь способствует более успешной интеграции молодежи на рынок труда.

Также стало известно, что кампус будет оборудован по современным стандартам: студенты смогут пользоваться современными аудиториями, лабораториями, библиотекой, спортивными сооружениями и прочими учебно-бытовыми помещениями.