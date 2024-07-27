В вузах России будут учиться 200 грузинских студентов

В нынешнем учебном году, который начнется 2 сентября, лучшие российские вузы примут более 200 студентов из Грузии, также в сентябре стартует очередной набор студентов на бесплатное обучение в России.

У грузинских студентов, поступивших на бюджетные места в лучшие российские вузы, начинается горячая пора – на учебу в другую страну отправятся около 200 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

"В этом году свыше 200 студентов из Грузии отправятся на обучение в лучшие вузы России. Поскольку до начала учебного года остается всего пара недель, самое время оформить визы"

- секция интересов России

Большинство будущих студентов уже получили уведомления МИД России и приглашения по линии МВД, и сейчас им нужно подать документы в Российский визовый центр в Тбилиси.

Учебная виза для них оформляется бесплатно и будет готова в течение 5-10 рабочих дней, - добавили в секции, анонсировав очередной набор студентов на бесплатное обучение в России.