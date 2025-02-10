Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" ответила на обвинения оппозиции в бездействии

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция в Грузии обвиняет власти в бездействии в ликвидации последствий снегопадов в западной части страны. В правящей "Грузинской мечте" считают, что ее цель – напугать население.

Определенная часть оппозиции распространяют заведомо ложную информацию о ситуации на западе страны в связи с обильными снегопадами, чтобы напугать население и вызвать ажиотаж, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.

Оппозиция считает, что руководство страны бездействует в вопросе борьбы с последствиями стихии в Гурии и Аджарии.

"Оппозиция использует это, чтобы вызвать ажиотаж в обществе, напугать общество, распространить дезинформацию. Мы видим, какая дезинформация распространяется на различных оппозиционных телеканалах. Я не хочу верить, что эти люди радуются трагедии в нашей стране, но, к сожалению, все говорит об этом"

- Леван Мачавариани

Напомним, что чрезвычайные ведомства Грузии продолжают работать в усиленном режиме как в Гурии, так и Аджарии. В некоторых селах, что особенно пострадали от непогоды, проходит эвакуация жителей в безопасные места, другим выдаются предметы первой необходимости.

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