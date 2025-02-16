О ситуации в Западной Грузии рассказал премьер-министр

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал об обстановке в западной части страны. Ее накрыли обильные снегопады, вызвавшие ряд ЧС.

Западная Грузия продолжает страдать от аномальных снегопадов и сильных морозов. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе рассказал о ситуации в регионе.

В Аджарии сильнее всего от снегопада пострадали Батуми, Кобулети и Хелвачаури. Сейчас большая часть дорог очищена от снега, чрезвычайные службы продолжают работать в усиленном режиме. Электроснабжение должны полностью восстановить уже завтра.

Сильнее Аджарии от стихии пострадал регион Гурия. Там работают 6 бригад Службы по управлению ЧС. Они получают информацию о проблемах и организовывают спасательные операции.

Премьер-министр Грузии также ответил оппозиции, которая обвиняет власти страны в бездействии.

"Таков стиль наших оппонентов. Главное, чтобы мы оставались концентрированными на деле. Спекуляции – это их дело, мы должны уделять меньше внимания их заявлениям"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что в Аджарии, Гурии и других регионах Западной Грузии было принято решение отменить уроки в школах. Планируется, что очные занятия возобновятся 4 марта. Также со вчерашнего дня спасатели начали эвакуировать жителей сел, которые особенно сильно пострадали от разгула стихии.