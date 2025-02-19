СМИ: Пашинян уберет претензии на Карабах из Конституции Армении

Премьер Армении Никол Пашинян планирует убрать из Конституции Армении ссылку на декларацию независимости страны с претензиями на Карабах. Политик намерен внести поправки в основной закон в рамках собственной концепции "Реальная Армения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен вынести на всенародное обсуждение предложение об изменении преамбулы Конституции, согласно которым из нее уберут ссылку на декларацию о независимости страны, которая допускает территориальные притязания на Карабах.

Как сообщает газета "Грапарак", Пашинян планирует опираться в поправках на проект "Реальная Армения". Согласно информации издания, политик намерен воплотить планы в жизнь, несмотря на возможное сопротивление в политических кругах страны и отсутствие поддержки.

Отметим, что проект "Реальная Армения" был предложен Пашиняном 19 февраля в рамках обращения к гражданам по вопросу проведения референдума по проекту обновленной Конституции Армении.

Ранее премьер Армении допустил возможность изменения основного закона ради заключения мирного договора с Азербайджаном.

Шанс на мир на Южном Кавказе

Если информация оппозиционной армянской газеты верна, она может стать сигналом о скорой нормализации армяно-азербайджанских отношений, поскольку именно юридически обязывающие претензии Армении на азербайджанский Карабах являются сейчас главным препятствием к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что на этот конструктивный шаг Никола Пашиняна, ранее старавшегося затянуть послевоенное урегулирование отношений с Азербайджаном, могла толкнуть новая президентская администранция США.

"Если Пашинян все-таки пойдет на такой шаг, это будет свидетельствовать об очень серьезных переменах в расстановке сил на Южном Кавказе. Понятно, почему это происходит именно сейчас: наступило время для глобального пересмотра международных отношений на фоне восстановления диалога России и США. Как и европейские лидеры, Никол Пашинян на этом фоне вынужден искать какой-то новой путь армянской внешней политики", - прежде всего сказал он.

"Подобный новый путь весьма реалистично видится в том, что любые упоминания Карабаха все-таки будут устранены из армянской конституции, как на этом настаивают в Баку. В пору масштабных перемен, то есть сейчас, это вполне возможно. При этом, я думаю, действия Никола Пашиняна не являются его личной инициативой, а происходят благодаря давлению со стороны США, стремящихся снизить число точек напряжения на карте мира, в которых они каким-то образом присутствуют", - сообщил Антон Бредихин.

Однако Никол Пашинян все-таки медлит, ведь конституционный референдум отложен до лета 2026 года, на время после парламентских выборов. "Пашиняну нужно понять, каким будет расклад в новом парламенте, сможет ли он в целом сохранить большинство в Национальном собрании. Ему требуется добиться сильной поддержки населения и быть уверенным, что при публикации проекта поправок в Конституцию не серьезных внутренних волнений. То есть сначала Пашинян утвердит свою власть на следующий период, а затем будет менять Конституцию", - заключил регионовед.