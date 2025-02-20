От мазута очищено 375 км берега в Краснодарском крае - МЧС РФ

С момента ЧП в Керченском проливе от нефтепродуктов было очищено уже свыше 375 км. С пляжей Кубани вывезли почти 110 тыс т загрязненного песка.

В Краснодарском крае расчистили от мазута свыше 375 км береговой линии, информирует МЧС РФ.

Разлив нефтепродуктов с танкеров случился в середине декабря, с тех пор на Кубани очистили более 375 км берега.

"Вывезено на площадки временного хранения свыше 108,5 тыс. тонн замазученного песка. Просеяно вибрационной установкой "Грохот" около 45 тыс тонн"

– МЧС РФ

Напомним, больше всего от выбросов мазута пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района.