Вестник Кавказа

Научный штаб по очистке берега от мазута заработал в Анапе

Закат на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Первый научный штаб, который будет способствовать развитию научных знаний о способах очистки окружающей среды от мазута, заработал в Анапе в поселке Витязево.

Активизировать работу по очистке от мазута берега и моря поможет научный штаб, работа которого началась в селе Витязево в Анапе, рассказали в кубанском оперштабе.

Полевой штаб будет также способствовать объединению научного сообщества и тренировки в очистке окружающей среды от мазута.

"Также по заданиям различных институтов и разработчиков находящиеся здесь волонтеры организации "Экосистема" будут брать анализы или проводить испытания"

– оперштаб

Основным местом приложения усилий штаба будет особо охраняемая территория "Анапская пересыпь". В ее состав включены Бугазская коса, а также расположенные рядом лиманы и дюны. Отслеживать ситуацию в море можно будет с помощью подводного дрона, снабженного камерой высокого разрешения.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, цель штаба – не просто убрать мазут и сделать песок чистым, но и сократить концентрацию на пляжах опасных веществ. На базе штаба специалисты смогут обмениваться опытом по очистке песка и помощи пострадавшим от мазута животным. Акулова заверила, что рассматриваться будут все идеи.

Кроме того, глава зоопарка уточнила, что в штабе будут устраиваться лекции, на которых будет идти речь о правилах оказания помощи птицам, а также дельфинам. Таким образом, на базе штаба будет создаваться сообщество по экопросвещению.

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