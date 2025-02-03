Вестник Кавказа

Житель Кубани захотел легких денег и потерял 2 млн рублей

Житель Кубани захотел легких денег и потерял 2 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мошенники обманули жителя Краснодарского края на 2,1 млн рублей. Они предложили ему схему для быстрого заработка, а после заблокировали счета с деньгами.

Житель Усть-Лабинского района Краснодарского края попался на мошенническую схему при попытке быстро заработать, рассказали в местном МВД,

46-летний мужчина зарегистрировался на сайте, после чего с ним связался владелец платформы и предложил помощь в заключении сделок на бирже. Житель Кубани согласился, он в течение месяца переводил деньги на брокерский счет и получал доход.

"Вскоре, "сотрудник" объяснил, что у мужчины плохая кредитная история, поэтому его счет недоступен. Он воспользовался картой своей мамы, вывел небольшую сумму, но после ее заблокировали. Тогда семья подключила своих знакомых, с которыми произошло тоже самое"

- МВД Краснодарского края

Таким образом, мужчина вложил около 2,1 млн рублей в мошенническую схему, а при попытке вывести деньги, ему заблокировали счет.

Ведомство просит не вестись на легкие способы заработка, так как их часто предлагают мошенники.

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