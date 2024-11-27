Новое мошенничество: россиян обманывают поддельными квитанциями ЖКХ

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у россиян, предупредили в Госдуме. Они используют для этого фальшивые квитанции для оплаты услуг ЖКХ, оплата по которым уходит в руки преступников.

Еще один вид мошенничества получает широкое распространение в России, о нем рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, такие мошенники копируют официальные квитанции, создавая собственные, которые невозможно отличить от настоящих. При этом преступники указывают на них QR-коды, переходя по которым жертвы переводят деньги на счета злоумышленников, передает РИА Новости.

Парламентарий рекомендует проверять квитанции, прежде чем платить по ним. Для этого Немкин советует сверять реквизиты на пришедших бумагах с теми, что размещены на сайтах соответствующих компаний или в личном кабинете плательщика.

"Если у вас вызывают сомнения сумма задолженности или платежные реквизиты, не стоит торопиться с оплатой – лучше связаться с управляющей компанией"

– Немкин

Еще один вариант, который поможет оплачивать услуги ЖКХ безопасно, – делать это с помощью банковских автоплатежей либо использовать надежные приложения. Таким образом можно почти на сто процентов обезопасить себя от мошенников.