Вестник Кавказа

Дубайский шоколад в России обрел популярность у мошенников

Дубайский шоколад в России обрел популярность у мошенников
Мошенники начали использовать дубайский шоколад для обмана россиян. Под видом существующих компаний они крадут персональные данные и распространяют вирусы.

На фоне большой популярности дубайского шоколада в России мошенники начали использовать его в своих преступных схемах: фишинговых атаках и ложных поставках, предупредили в МВД Краснодарского края.

"Злоумышленники распространяют вредоносное ПО или выманивают персональные данные через фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. К слову, компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях"

- МВД Краснодарского края

В ведомстве посоветовали быть осторожнее при покупке известного лакомства: необходимо тщательно изучить отзывы и взаимодействовать только с теми компаниями, что зарегистрированы в России.

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