Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Жительница Краснодара доверила мошенникам охрану сбережений, которым якобы грозила опасность. Женщина потеряла более 1,7 млн рублей.

79-летняя пенсионерка из Краснодара попалась на удочку телефонных мошенников. Женщина передала злоумышленникам более 1,7 млн рублей накоплений, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Согласно информации правоохранителей, мошенники использовали уже классическую схему с запугиванием и необходимостью перевода денег на безопасный счет.

Женщина направилась в банк, где обналичила все свои накопления, а также добавила сбережения, которые хранились дома. Деньги были переданы курьеру.

Пенсионерка обратилась в полицию, когда поняла, что средства утекли в неизвестном направлении. Правоохранители задержали курьера, организаторов мошеннической схемы пока не выявили.