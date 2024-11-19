Вестник Кавказа

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Пенсионерка из Краснодара отдала мошенникам более 1,7 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Краснодара доверила мошенникам охрану сбережений, которым якобы грозила опасность. Женщина потеряла более 1,7 млн рублей.

79-летняя пенсионерка из Краснодара попалась на удочку телефонных мошенников. Женщина передала злоумышленникам более 1,7 млн рублей накоплений, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Согласно информации правоохранителей, мошенники использовали уже классическую схему с запугиванием и необходимостью перевода денег на безопасный счет. 

Женщина направилась в банк, где обналичила все свои накопления, а также добавила сбережения, которые хранились дома. Деньги были переданы курьеру.

Пенсионерка обратилась в полицию, когда поняла, что средства утекли в неизвестном направлении. Правоохранители задержали курьера, организаторов мошеннической схемы пока не выявили.

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