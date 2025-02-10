Азербайджан доставил в Алеппо гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, была доставлена в район Алеппо в Сирии. Об этом рассказали в азербайджанском посольстве.

Направленная Азербайджаном гуманитарная помощь в Сирию была распределена в Алеппо, рассказали в недавно созданном посольстве.

Распределение гуманитарной помощи организовали в лагере вынужденных переселенцев в населенном пункте Каракепрю провинции Алеппо. В нем приняли участие сотрудники азербайджанского посольства.

Напомним, что посольство Азербайджана в Дамаске возобновило работу после длительного перерыва в прошлый понедельник. В МИД АР подчеркнули, что это означает качественно новый этап в отношениях двух стран.