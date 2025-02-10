Вестник Кавказа

Азербайджан доставил в Алеппо гуманитарную помощь

Азербайджан доставил в Алеппо гуманитарную помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, была доставлена в район Алеппо в Сирии. Об этом рассказали в азербайджанском посольстве.

Направленная Азербайджаном гуманитарная помощь в Сирию была распределена в Алеппо, рассказали в недавно созданном посольстве.

Распределение гуманитарной помощи организовали в лагере вынужденных переселенцев в населенном пункте Каракепрю провинции Алеппо. В нем приняли участие сотрудники азербайджанского посольства.

Напомним, что посольство Азербайджана в Дамаске возобновило работу после длительного перерыва в прошлый понедельник. В МИД АР подчеркнули, что это означает качественно новый этап в отношениях двух стран.

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