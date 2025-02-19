Смерть альпинистов в КЧР привела к уголовному делу

В КЧР возбудили уголовное дело по факту смерти двух альпинистов при сходе лавины. Они участвовали в тренировочных сборах без соблюдений правил безопасности.

Уголовное дело по статье "Халатность" возбудили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в связи с проведением небезопасных тренировочных сборов, рассказали в местном СКР.

Сообщается, что 15 сотрудников противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставрополья (ПАСС СК) проходили тренировочные сборы в непростых погодных условиях в горах КЧР. В прошлую среду на троих альпинистов, включая двоих работников ПАСС СК, сошла лавина. Двое человек погибли, третий смог выбраться.

В следствии уточняется, что сборы были организованы без соблюдений правил безопасности и при высокой лавинной опасности в горах КЧР. На данный момент следователи продолжают собирать доказательную базу.