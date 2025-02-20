Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Четыре села в Цумадинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода лавины. Специалисты приступили к очистке дорог от снега.

В Цумадинском районе Дагестана сошла лавина, которая отрезала четыре близлежащих населенных пункта от транспортного сообщения, рассказали в республиканском МЧС.

"В 09:10 мск 28 февраля от Дагестанской военизированной противолавинной части поступила информация, что в 18:20 мск 27 февраля в Цумадинском районе на автодорогу местного значения "Метрада - Хушет" в районе села Верхнее Хваршини сошла лавина объемом 1200 куб м"

- МЧС Дагестана

В четырех отрезанных от жизни селах проживают около 1,5 тыс человек, включая 600 детей. К счастью, сход лавины не привел к разрушениям и пострадавшим.

Сейчас специалисты проводят работы по очистке дорог от снега. О сроках их окончания не сообщается.