Лавиноопасность сохранится до конца выходных в Кабардино-Балкарии

Жителей КБР предупредили об опасности спуска лавин в ближайшие 24 часа. Граждан просят быть осторожными и следить за погодой.
В Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки будет сохраняться опасность спуска лавин. Об этом рассказали 28 февраля МЧС республики.
"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 28 февраля до 18:00 1 марта в горах высокая лавинная опасность"
– МЧС КБР
В ведомстве обратились к местным жителям и туристам с призывом пользоваться только размеченными трассами и внимательно следить за изменениями погоды.
Напомним, высокая вероятность спуска лавин сохраняется в республике всю последнюю неделю.