Вестник Кавказа

Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин

Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группу российских дайверов унесло течением на Филиппинах, когда они начали погружение. Двое из них погибли.

На Филиппинах погибли два туриста из России. Соответствующую информацию подтвердили 28 февраля в береговой охране островного государства.

Трагический случай произошел возле острова Верде.

По данным Associated Press, четверо российских граждан и местный инструктор по дайвингу отплыли на лодке от берега. Они начали погружение и в этот момент их унесло течением.

Двое туристов сумели спастись, а их товарищи пропали. Позже один из пропавших дайверов был найден в бессознательном состоянии. Его отвезли в медучреждение, где врачи констатировали его смерть. Тело второго дайвера обнаружили без руки, рядом с ним плавали акулы.

Власти приступили к расследованию инцидента.

Позднее было установлено, что погибшими оказались 39-летний Максим Мелехов и 29-летний выпускник исторического факультета МГУ Илья Перегудин.

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