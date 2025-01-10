Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин

На Филиппинах погибли два туриста из России. Соответствующую информацию подтвердили 28 февраля в береговой охране островного государства.
Трагический случай произошел возле острова Верде.
По данным Associated Press, четверо российских граждан и местный инструктор по дайвингу отплыли на лодке от берега. Они начали погружение и в этот момент их унесло течением.
Двое туристов сумели спастись, а их товарищи пропали. Позже один из пропавших дайверов был найден в бессознательном состоянии. Его отвезли в медучреждение, где врачи констатировали его смерть. Тело второго дайвера обнаружили без руки, рядом с ним плавали акулы.
Власти приступили к расследованию инцидента.
Позднее было установлено, что погибшими оказались 39-летний Максим Мелехов и 29-летний выпускник исторического факультета МГУ Илья Перегудин.